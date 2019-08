В США, в городе Дейтон (штат Огайо) произошла стрельба. Об этом сообщает Dayton Daily News.

Предположительно, погибли около семи человек. На место инцидента прибыли машины скорой помощи. Предварительно известно, что стрелков было двое.

Полиция ищет нападавшего и просит жителей не находиться в районе проведения операции.

#BREAKING: Just getting on scene in Oregon District. Dozens of police here. Working to confirm numbers and conditions on those shot. @dayton247now pic.twitter.com/hKtaoLTJpN — Molly Reed (@MollyR247Now) 4 августа 2019 г.

Still no word on the amount of casualties.



Multiple videos online show multiple bodies in the street with sheets over them.



Still no clue on total numbers of victims & motive for shooter. #DaytonOhio #OregonDistrict pic.twitter.com/evJJmoys1i — Josh Martinez (@YoJoshMartinez) 4 августа 2019 г.

Video captures sound of gunfire in Dayton, Ohio's Oregon District; second eyewitness video shows aftermath of mass shooting where 7-10 people were killed and several more injured early Sunday morning. [Warning: Some may find video disturbing] pic.twitter.com/ahU7gxBB32 — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) 4 августа 2019 г.

Ранее сообщалось, что в субботу, 3 августа, в США, в городе Эль-Пасо (штат Техас) в торговом центре Walmart произошла стрельба.