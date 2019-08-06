Связали и требовали деньги: под Запорожьем произошло дерзкое ограбление [ Редактировать ]
В понедельник, 5 августа, в селе Константиновка Мелитопольского района Запорожской области произошло ограбление. Известно, что в дом бывшего председателя Константиновского сельского совета ворвалась группа вооруженных людей в масках, передают местные СМИ.
По предварительной информации, злоумышленники связали супругов и, под угрозой применения холодного и огнестрельного оружия, похитили из дома 60-летнего мужчины денежные средства в размере 45 000 гривен и 14 000 долларов, ювелирные украшения и мобильные телефоны.
С места происшествия преступники скрылись. По предварительным данным, нападавших было трое. Супруги смогли освободиться лишь спустя несколько часов после ограбления и только после этого вызвали правоохранителей.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что из аэропорта украли золота на $30 миллионов.
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