В понедельник, 5 августа, в селе Константиновка Мелитопольского района Запорожской области произошло ограбление. Известно, что в дом бывшего председателя Константиновского сельского совета ворвалась группа вооруженных людей в масках, передают местные СМИ.

По предварительной информации, злоумышленники связали супругов и, под угрозой применения холодного и огнестрельного оружия, похитили из дома 60-летнего мужчины денежные средства в размере 45 000 гривен и 14 000 долларов, ювелирные украшения и мобильные телефоны.

С места происшествия преступники скрылись. По предварительным данным, нападавших было трое. Супруги смогли освободиться лишь спустя несколько часов после ограбления и только после этого вызвали правоохранителей.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что из аэропорта украли золота на $30 миллионов.