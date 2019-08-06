Среда, 7 августа - один из самых благоприятных дней в этом году. Так, все финансовые дела заметно улучшатся и наступит время для принятия важных решений. Также улучшится ваше физическое состояние. Вы с легкостью будете отделять истинно важное от малозначимого.

Что надеть? Ярко-красный и строгий черный.

Аромат дня. Аромат шалфея или горькой полыни будут хорошим дополнением к вашему имиджу.

Камни дня. Александрит, гематит, гиацинт.

Что есть? Приправляйте сегодня пищу перцем, горчицей, чесноком и прочими острыми приправами. На десерт - фрукты, соки и свежий мед.

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