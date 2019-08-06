Останні новини з Одещини. Щойно стало відомо - у лікарні міста Роздільна підірвали гаранату. Двоє людей загинули.

Як повідомили в поліції, трагедія сталася в харчоблоці медустанови. Загиблі - чоловік-підривник та жінка. Правоохоронці кажуть, гранат було дві. Але друга не спрацювала. Її знешкодили вибухотехніки. Причини події з'ясовуються.