На Одещині в лікарні вибухнула граната [ Редактировать ]
Останні новини з Одещини. Щойно стало відомо - у лікарні міста Роздільна підірвали гаранату. Двоє людей загинули.
Як повідомили в поліції, трагедія сталася в харчоблоці медустанови. Загиблі - чоловік-підривник та жінка. Правоохоронці кажуть, гранат було дві. Але друга не спрацювала. Її знешкодили вибухотехніки. Причини події з'ясовуються.
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