Цього року в Україні - майже 170 тисяч абітурієнтів. Більше як третина з них уже вступили на бюджет. А ось зарахування на контракт триватиме до 30 вересня. Про перші підсумки вступної кампанії - у матеріалі Магди Кривов'яз.

Каріна цьогоріч вступила до магістратури. Для цього окрім 3 державних іспитів дівчина здавала ще й ЗНО. Розповідає - часу на підготовку було обмаль, та й тести були досить складними. Майже половина її групи їх не склала.

"Цього року, особливо логіка - це був такий камінь спотикання для багатьох абітурієнтів. Тому жахливо було обмаль часу. Неможливо було зрозуміти, проаналізувати дані тексти, які нам цього року дали. Між кожним державним іспитом є два дні перерви, а потім починається ЗНО. Це проходить буквально 5 днів. Ви абсолютно не встигаєте підготуватися", - розповідає Карина Міськів, абітурієнтка.

А ось Ліза тільки стала студенткою 1 курсу. До ЗНО готувалася 5 годин щодня. Зрештою, буде навчатися на юридичному - це один з найпопулярніших напрямків.

"Обираючи професію, я знала за рік, що мені подобається юридична сфера і зовсім не тяжко", - говорить Ліза Мазур, абітурієнтка.

Загалом, цього року абітурієнти вже традиційно обирали міжнародне право та відносини, стоматологію, політологію, журналістику. У міністерстві освіти та науки кажуть - хочуть популяризувати природничі і інженерні науки.

"Тут нам треба попрацювати дуже серйозно і це також питання навчання у школі. І от ви знаєте, що зараз відбувається реформа нової української школи, ми навіть в початковій освіті починаємо привертати більше уваги дітям до вивчення математики і природничих предметів. Далі це буде поширюватися на базову і профільну школу", - зазначила Лілія Гриневич, міністр освіти та науки України.

За контрактом цьогоріч навчатимуться близько 30 відсотків усіх абітурієнтів. Та й бюджетні місця вже заповнені майже на 90%. Решту - розподілять між пільговиками.

У цілому вступною кампанією у міністерстві задоволені. І вже анонсують нововведення на наступну. Якщо цьогоріч студенти аби потрапити на бюджет могли подати 7 заявок на різні спеціальності, наступного року зможуть відправити лише 5. Зміни будуть і для охочих стати магістрами.

"Планується розширити перелік спеціальностей на рівні магістра до вступу до яких потрібно скласти іспит з іноземної мови, Практика сьогодні - ми бачимо - відверто позитивна, вона підтягує рівень знань наших випускників бакалаврату і вступників до магістратури", - підкреслив Олег Шаров, генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН.

Ще одна новація очікує на абітурієнтів, які складатимуть ЗНО у 2021 році - саме тоді до переліку обов'язкових предметів освітяни обіцяють додати ще й математику.