Каменских взбудоражила сеть пикантными снимками с отдыха [ Редактировать ]
Известная украинская певица Настя Каменских часто радует поклонников новыми фото и видео публикациями. В этот раз артистка опубликовала снимок с отдыха в Италии.
Фото Настя Каменских "залила" в Instagram-stories.
На фото певица в купальнике позирует на камеру в купальнике, демонстрируя свою спортивную фигуру.
На втором снимке Каменских, приподняв платье, показывает подписчикам шикарные ноги.
Раньше сообщалось о том, что известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно удивила снимком из Италии, шокировала своих поклонников свежим фото с отдыха в Instagram. А также Надя Дорофеева показала пикантное фото в купальнике.
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