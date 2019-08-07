Известная украинская певица Настя Каменских часто радует поклонников новыми фото и видео публикациями. В этот раз артистка опубликовала снимок с отдыха в Италии.

Фото Настя Каменских "залила" в Instagram-stories.

На фото певица в купальнике позирует на камеру в купальнике, демонстрируя свою спортивную фигуру.

На втором снимке Каменских, приподняв платье, показывает подписчикам шикарные ноги.

Раньше сообщалось о том, что известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно удивила снимком из Италии, шокировала своих поклонников свежим фото с отдыха в Instagram. А также Надя Дорофеева показала пикантное фото в купальнике.