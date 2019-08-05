Известная украинская певица Надя Дорофеева, солистка группы "Время и стекло" показала новое пикантное фото с отпуска. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

В кадре артистка позирует в купальнике перед зеркалом.

Поклонники восхищаются изящной фигурой артистки и делают ей комплименты в комментариях.

"Тime to swim", - подписала снимок Надя.

Ранее сообщалось, что Настя Каменских поделилась пикантным снимком, а также поклонники Maruv разочаровались новым клипом звезды.