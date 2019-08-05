Надя Дорофеева показала пикантное фото в купальнике [ Редактировать ]
Известная украинская певица Надя Дорофеева, солистка группы "Время и стекло" показала новое пикантное фото с отпуска. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
В кадре артистка позирует в купальнике перед зеркалом.
Поклонники восхищаются изящной фигурой артистки и делают ей комплименты в комментариях.
"Тime to swim", - подписала снимок Надя.
Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)
Ранее сообщалось, что Настя Каменских поделилась пикантным снимком, а также поклонники Maruv разочаровались новым клипом звезды.
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