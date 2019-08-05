"Не дофотошопила!": Каменских нарвалась на критику [ Редактировать ]
Известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно удивила снимком из Италии, шокировала своих поклонников свежим фото с отдыха в Instagram. На нем звезда позирует в открытом леопардовом купальнике на яхте.
Кроме того, фанаты заподозрили Каменских в применении фотошопа на снимке.
#miaitalia❤️🇮🇹 #bikini #time #summer #vacation
Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)
Подписчики Каменских раскритиковали звезду в комментариях. Некоторые из них даже посоветовали не публиковать Насте такие фотографии, раз "ее фигура не дотягивает до идеала".
"Это фотошоп?", "Толстая!", "Что это сверху живота?", "Не дофотошопила", "Каждый день полуголый фотки", - возмущались поклонники.
Ранее сообщалось, что Надя Дорофеева показала пикантное фото в купальнике, а также Олег Винник шокировал фанаток сменой имиджа.
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