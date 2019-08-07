В Таиланде 25-летняя девушка скончалась после укуса комара. Она была стюардессой авиакомпании Thai Lion Air. Организм девушки отказался бороться с лихорадкой денге, передает Daily Star.

К врачу обратилась вся семья девушки с одними и теми же жалобами - сильная лихорадка и головные боли. После обследования выяснилось, что у родственников лихорадка денге.

Только организм стюардессы не смог справиться с вирусом.

После трех дней сильнейшей лихорадки у нее произошло внутреннее кровотечение, шок и отказ органов. Передача инфекции происходит вместе с укусом комара.

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