У Киргизстані затримали колишнього президента [ Редактировать ]
У Киргизстані затримали колишнього президента Алмазбека Атамбаєва.
Бійці спецназу увірвалися на територію його резиденції та вивезли політика у невідомому напрямку. Завадити затрИманню намагалися сотні прибічників екс-глави держави. Силовики - почали стріляти по людях гумовими кулями. Десятки - дістали серйозні поранення.
Нагадаю, Атамбаєв обіймав посаду президента Киргизстану 6 років, залишив крісло у 2017. Правоохоронці звинувачують його в корупції та незаконному збагаченні. Наприкінці червня парламент позбавив Атамбаєва недоторкАнності.
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