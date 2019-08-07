У Киргизстані затримали колишнього президента Алмазбека Атамбаєва.

Бійці спецназу увірвалися на територію його резиденції та вивезли політика у невідомому напрямку. Завадити затрИманню намагалися сотні прибічників екс-глави держави. Силовики - почали стріляти по людях гумовими кулями. Десятки - дістали серйозні поранення.

Нагадаю, Атамбаєв обіймав посаду президента Киргизстану 6 років, залишив крісло у 2017. Правоохоронці звинувачують його в корупції та незаконному збагаченні. Наприкінці червня парламент позбавив Атамбаєва недоторкАнності.