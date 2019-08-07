Ще один трагічний випадок стався у Полтаві. Камера відеонагляду зафіксувала, як невідомий двічі вистрілив із пістолета в охоронця кафе. Усе - через зауваження.

Подія сталася вчора ввечері. Потерпілого непритомним доставили до реанімації. Затримати зловмисника поки не вдалося.