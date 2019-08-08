Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Голову человека

В вас 80 % добра и 20 % зла. Вы прекрасно сбалансированная личность. Вас знают как доброго, веселого и общительного человека. Друзья просто обожают вас за эти качества. Ваши близкие всегда могут положиться на вас в трудную минуту. Но в то же время вы умеете сказать "нет" и не позволяете манипулировать собой. К тому же вы всегда способны наказать обидчика по заслугам.

Корабль

Вы - 100%-ное зло! Вы настоящее воплощение зла! По крайней мере, таким вас часто считают окружающие. А все из-за того, что ты привыкли говорить правду в лицо. Вы искренне считаете, что здоровая критика помогает людям становиться лучше, но ваши знакомые могут вас за это ненавидеть. Вы довольно жесткий человек, но ваши методы оправданы, ведь зачастую добиться хорошего результата можно, лишь переступив через себя.

К тому же вы успешны и уверены в себе, а это также может раздражать завистников.

Море

Вы на 100% добрый человек! У вас чрезвычайно мягкий характер, и вы всеми силами стараетесь избежать конфликтов. Даже если вас ударят по правой щеке, вы смиренно подставляете левую. Вы всегда готовы прийти на помощь и подставить свое плечо нуждающимся. Впрочем, вашей исключительной добротой окружающие нередко пользуются в корыстных целях…

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