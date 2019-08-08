Голливудская актриса Мила Йовович рассказала о том, что ждет третьего ребенка. Соответствующее признание появилось на ее странице в Instagram-странице снимок, на котором запечатлена с округлившимся животом.

"После того, как я узнала 13 недель назад, что беременна, у меня возникла смесь чувств, варьирующихся между полной радостью и полным ужасом. Из-за моего возраста и потери последней беременности я не хотела слишком быстро привязываться к этому потенциальному ребенку", - призналась знаменитость.

Она также рассказала, что последние несколько месяцев ее семья жила, "как на иголках" в ожидании результатов тестов.

"Мы узнали, что благословлены еще одной девочкой", - отметила Мила Йовович.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл показала фото, сделанные во время беременности.