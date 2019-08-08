Мила Йовович беременна в третий раз [ Редактировать ]
Голливудская актриса Мила Йовович рассказала о том, что ждет третьего ребенка. Соответствующее признание появилось на ее странице в Instagram-странице снимок, на котором запечатлена с округлившимся животом.
"После того, как я узнала 13 недель назад, что беременна, у меня возникла смесь чувств, варьирующихся между полной радостью и полным ужасом. Из-за моего возраста и потери последней беременности я не хотела слишком быстро привязываться к этому потенциальному ребенку", - призналась знаменитость.
Она также рассказала, что последние несколько месяцев ее семья жила, "как на иголках" в ожидании результатов тестов.
"Мы узнали, что благословлены еще одной девочкой", - отметила Мила Йовович.
Knocked up again.🤫 After I found out I was pregnant 13 weeks ago, I had a mixture of feelings ranging between complete joy and utter terror. Because of my age and losing the last pregnancy I didn’t want to get attached to this potential baby too quickly. That was obviously not fun and the last few months have been my family and I living on pins and needles waiting for a slew of different test results to come in and spending most of our time in doctors offices. Thank goodness we’re in the clear AND we found out that we’ve been blessed with another girl!😆😂🥰 Anyway, wish me and my baby luck! I send you all a lot of love and I’ll keep you posted on my progression! Xoxo m❤️
Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich)
Ранее сообщалось, что Меган Маркл показала фото, сделанные во время беременности.
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