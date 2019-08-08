В популярном городе Перу Куско случился страшный инцидент. Возлюбленные 34-летняя Мэйбет Эспинос и 36-летний Эктор Видаль упали с моста. Об этом пишет Metro.

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Известно, что пара возвращалась из ночного клуба. Так, во время прогулки женщина залезла на перила и обхватила ногами своего возлюбленного. В определенный момент она потеряла равновесие и начала падать, потянув партнера за собой.

Женщина погибла на месте, а мужчина скончался в больнице. Он получил перелом костей черепа. Возлюбленные были альпинистами и переехали в перуанский город, чтоб работать инструкторами.

Ранее сообщалось, что под Полтавой легковушка слетела в кювет.