Под Полтавой легковушка слетела в кювет, есть погибшие

В четверг, 8 августа, под Полтавой в страшном ДТП погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Известно, что на трассе "Киев-Харьков", в 2 километрах от города Хорол произошла авария.

Сообщается, что за рулем Nissan Primera находилась жительница Полтавы. Она не справилась с управлением, и легковушка съехала в кювет. На момент аварии в авто находился малолетний ребенок.

В результате ДТП женщина погибла на месте происшествия. Ребенка 2013 года рождения с травмами экстренно госпитализировали.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия выясняют полицейские.

Ранее сообщалось, что под Харьковом пенсионер скончался под колесами грузовика.