Под Полтавой легковушка слетела в кювет, есть погибшие [ Редактировать ]
В четверг, 8 августа, под Полтавой в страшном ДТП погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Известно, что на трассе "Киев-Харьков", в 2 километрах от города Хорол произошла авария.
Сообщается, что за рулем Nissan Primera находилась жительница Полтавы. Она не справилась с управлением, и легковушка съехала в кювет. На момент аварии в авто находился малолетний ребенок.
В результате ДТП женщина погибла на месте происшествия. Ребенка 2013 года рождения с травмами экстренно госпитализировали.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия выясняют полицейские.
Ранее сообщалось, что под Харьковом пенсионер скончался под колесами грузовика.
по теме
Под Николаевом произошло жуткое ДТП, есть погибшие
В воскресенье, 4 августа, под Николаевом произошло ДТП
Умер известный украинский юрист
В среду, 7 августа, после тяжелой болезни на 71 году жизни умер известный украинский юрист
Cмертельное ДТП под Киевом: ВАЗ протаранил микроавтобус и легковушку
В понедельник, 5 августа, в Киевской области на автодороге Киев-Знаменка вблизи села Ивановка произошло ДТП
В Днепре произошло тройное ДТП (фото)
Известно, что в аварии столкнулись SsangYong, Skoda и Mazda
В Киеве два парня на велосипеде "влетели" в авто (фото)
В понедельник, 5 августа, в Шевченковском районе Киева на пересечении бульвара Шевченко и улицы Дмитриевской произошло ДТП