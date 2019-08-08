9 августа православная церковь почитает память христианского святого Пантелеимона, появившегося на свет в семье знатного язычника, проживающего в Никомедии. Его мать была христианкой, воспитывавшей сына в своей вере. Когда Пантелеимон был подростком, мама умерла. Отец отдал его в языческую школу для изучения врачебного искусства. Вскоре о Пантелеимоне услышал император Максимиан, пожелавший видеть молодого человека при своем дворе.

Традиции 9 августа

Пантелеймон известен как покровитель целителей и воинов. Святого в народе называют Палием. В этот день боялись грозы. Наши предки верили, что у того, кто 9 августа будет в поле работать, гроза хлеб спалит. Поэтому большим грехом считалось работать, а особенно возить сено и хлеб.

Знахари в этот день ходили к заповедным лощинам, болотам и полянам за травами. Собирали коренья и листья, молились святому Пантелеймону и здоровье тела и души.

Обычно к этому дню завивается капуста. Крестьяне на Пантелеймона готовили пирожки с капустой из прошлого урожая. Такой сдобой угощали детей, нищих и странников. Капусту тушили, добавляли в щи, засаливали.

Еще 9 августа шли в церковь, чтобы освятить собранные в поле колосья, которые потом хранили дома.

Приметы на 9 августа

Если на Пантелеймона завиваются кочаны капусты, то осень будет холодной.

Травы, собранные 9 августа, обладают целебными свойствами.

Если муравьи вход в муравейник заделывает, то скоро пойдет дождь.

Кузнечики прыгают и стрекочут – к сухой и ясной погоде.

Если больной в церкви отстоит молебен в честь святого Пантелеймона, а дома молиться будет на его икону, то скоро выздоровеет.

Чтобы ребенку учеба хорошо давалась, ему нужно в этот день съесть немного капусты.

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