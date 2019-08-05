Успенский пост: календарь питания по дням [ Редактировать ]
Успенский пост проходит в августе - это один из самых коротких постов: он длится две недели — с Медового спаса до дня Успения Богородицы.
Когда начинается Успенский пост?
Его даты неизменны - он начинается 14 августа. Заканчивается Успенский пост 27 августа - уже 28 числа верующие могут употреблять любые блюда. 14 августа - праздник Медового Спаса. 28 августа - праздник Успения Пресвятой Богородицы.
Что можно есть в Успенский пост
Этот пост считается одним из наиболее строгих. Исключаются продукты животного происхождения: мясо, птица, яйца, молочные продукты. Можно ли рыбу в этот период? Да, но только в Праздник Преображения Господня, он же Яблочный спас - 19 августа.
По понедельникам, средам и пятницам рекомендуется сухоядение - то есть можно употреблять только сырые продукты, не прошедшие термическую обработку. Во вторник и четверг - горячие блюда без масла, а в выходные можно употребить растительные масла и вино. Они также разрешены 19 августа, на Яблочный спас.
Успенский пост 2019: питание по дням
- 14 августа - сухоядение. Можно употреблять только невареную растительную пищу - сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб. 14 августа 2019 - Маковея, поэтому разрешается есть мед и маковые булочки "маковейчики".
- 15 августа - горячая пища без масла. Можно есть супы, каши, вареный и печеный картофель, тушеные и печеные овощи, грибы.
- 16 августа - сухоядение: в пищу употребляется невареная растительная пища.
- 17 августа, суббота - горячая пища с маслом. Разрешается вареная растительная пища, в том числе и с добавлением масла: супы, каши, картошка (жареная, вареная, печеная) тушеные и печеные овощи, грибы, хлеб.
- 18 августа - горячая пища с маслом.
- 19 августа - праздник Преображения Господня. В этот день разрешено употреблять рыбу и морепродукты. Можно также есть яблоки и виноград. Особенно популярны в этот день яблоки в меду.
- 20 августа - горячая пища без масла.
- 21 августа - сухоядение: в пищу употребляется невареная растительная пища.
- 22 августа - горячая пища без масла.
- 23 августа - сухоядение.
- 24 августа - 25 августа - горячая пища с маслом. Разрешается вареная растительная пища, в том числе и с добавлением масла: супы, каши, картошка (жареная, вареная, печеная) тушеные и печеные овощи, грибы, хлеб. В рацион можно добавить рыбу.
- 26 августа - сухоядение.
- 27 августа - горячая пища без масла.
- 28 августа - конец поста, можно употреблять все блюда.
Узнайте также, когда Спас - Яблочный, Медовый и Ореховый в 2019 году.
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