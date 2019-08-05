Успенский пост проходит в августе - это один из самых коротких постов: он длится две недели — с Медового спаса до дня Успения Богородицы.

Когда начинается Успенский пост?

Его даты неизменны - он начинается 14 августа. Заканчивается Успенский пост 27 августа - уже 28 числа верующие могут употреблять любые блюда. 14 августа - праздник Медового Спаса. 28 августа - праздник Успения Пресвятой Богородицы.

Что можно есть в Успенский пост

Этот пост считается одним из наиболее строгих. Исключаются продукты животного происхождения: мясо, птица, яйца, молочные продукты. Можно ли рыбу в этот период? Да, но только в Праздник Преображения Господня, он же Яблочный спас - 19 августа.

По понедельникам, средам и пятницам рекомендуется сухоядение - то есть можно употреблять только сырые продукты, не прошедшие термическую обработку. Во вторник и четверг - горячие блюда без масла, а в выходные можно употребить растительные масла и вино. Они также разрешены 19 августа, на Яблочный спас.

Успенский пост 2019: питание по дням

14 августа - сухоядение. Можно употреблять только невареную растительную пищу - сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб. 14 августа 2019 - Маковея, поэтому разрешается есть мед и маковые булочки "маковейчики".

- сухоядение. Можно употреблять только невареную растительную пищу - сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб. 14 августа 2019 - Маковея, поэтому разрешается есть мед и маковые булочки "маковейчики". 15 августа - горячая пища без масла. Можно есть супы, каши, вареный и печеный картофель, тушеные и печеные овощи, грибы.

- горячая пища без масла. Можно есть супы, каши, вареный и печеный картофель, тушеные и печеные овощи, грибы. 16 августа - сухоядение: в пищу употребляется невареная растительная пища.

- сухоядение: в пищу употребляется невареная растительная пища. 17 августа , суббота - горячая пища с маслом. Разрешается вареная растительная пища, в том числе и с добавлением масла: супы, каши, картошка (жареная, вареная, печеная) тушеные и печеные овощи, грибы, хлеб.

, суббота - горячая пища с маслом. Разрешается вареная растительная пища, в том числе и с добавлением масла: супы, каши, картошка (жареная, вареная, печеная) тушеные и печеные овощи, грибы, хлеб. 18 августа - горячая пища с маслом.

- горячая пища с маслом. 19 августа - праздник Преображения Господня. В этот день разрешено употреблять рыбу и морепродукты. Можно также есть яблоки и виноград. Особенно популярны в этот день яблоки в меду.

- праздник Преображения Господня. В этот день разрешено употреблять рыбу и морепродукты. Можно также есть яблоки и виноград. Особенно популярны в этот день яблоки в меду. 20 августа - горячая пища без масла.

- горячая пища без масла. 21 августа - сухоядение: в пищу употребляется невареная растительная пища.

- сухоядение: в пищу употребляется невареная растительная пища. 22 августа - горячая пища без масла.

- горячая пища без масла. 23 августа - сухоядение.

- сухоядение. 24 августа - 25 августа - горячая пища с маслом. Разрешается вареная растительная пища, в том числе и с добавлением масла: супы, каши, картошка (жареная, вареная, печеная) тушеные и печеные овощи, грибы, хлеб. В рацион можно добавить рыбу.

- горячая пища с маслом. Разрешается вареная растительная пища, в том числе и с добавлением масла: супы, каши, картошка (жареная, вареная, печеная) тушеные и печеные овощи, грибы, хлеб. В рацион можно добавить рыбу. 26 августа - сухоядение.

- сухоядение. 27 августа - горячая пища без масла.

- горячая пища без масла. 28 августа - конец поста, можно употреблять все блюда.

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