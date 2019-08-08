Жизнь и судьба человека так или иначе зависит от людей, которые его окружают. Многие из них, к сожалению, завистливые и лживые. Никто не застрахован от того, что близкий нам человек может навести порчу.

Как защитится и что делать?

Человека с безграничной верой, ни один враг не сможет одолеть. Если хочется обрести Божественную милость, разговаривают с Богом каждый раз, как чувствуют, что совершается атака со стороны врагов.

Не стоит пытаться мстить недоброжелателям, брать грех на душу. Обращаются с открытым сердцем к Господу, и Он защитит от напастей. Спасение от врагов и негативного воздействия Текст читается, когда необходимо оградить от отрицательного воздействия кого-либо из близких. Жертва влияния должна сесть перед заклинателем. Окрестив человека священным знамением, шепчут:

Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю! Избави тебя от сети ловца и от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь в безопасности; щит и ограждение - истина Его. Не устрашат тебя ужасы ночные, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полночь. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, а к тебе не прикоснутся. Только смотреть будешь зорко глазами своими и увидишь возмездие грешникам. Ибо ты сказал: "Господь - упование мое", Всевышнего ты избрал прибежищем своим. Не случится с тобою зло и язва не приблизится к обители твоей, ибо ангелам своим заповедает о тебе - оберегать тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя и не преткнешься о камень ногою своею. На аспида и василиска наступиши, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, уберегу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне и услышу его, с ним Я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.

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