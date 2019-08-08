Как защититься от порчи: молитва к Богу [ Редактировать ]
Жизнь и судьба человека так или иначе зависит от людей, которые его окружают. Многие из них, к сожалению, завистливые и лживые. Никто не застрахован от того, что близкий нам человек может навести порчу.
Как защитится и что делать?
Человека с безграничной верой, ни один враг не сможет одолеть. Если хочется обрести Божественную милость, разговаривают с Богом каждый раз, как чувствуют, что совершается атака со стороны врагов.
Не стоит пытаться мстить недоброжелателям, брать грех на душу. Обращаются с открытым сердцем к Господу, и Он защитит от напастей. Спасение от врагов и негативного воздействия Текст читается, когда необходимо оградить от отрицательного воздействия кого-либо из близких. Жертва влияния должна сесть перед заклинателем. Окрестив человека священным знамением, шепчут:
Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю! Избави тебя от сети ловца и от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь в безопасности; щит и ограждение - истина Его. Не устрашат тебя ужасы ночные, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полночь. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, а к тебе не прикоснутся. Только смотреть будешь зорко глазами своими и увидишь возмездие грешникам. Ибо ты сказал: "Господь - упование мое", Всевышнего ты избрал прибежищем своим. Не случится с тобою зло и язва не приблизится к обители твоей, ибо ангелам своим заповедает о тебе - оберегать тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя и не преткнешься о камень ногою своею. На аспида и василиска наступиши, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, уберегу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне и услышу его, с ним Я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.
Читайте также:
по теме
Гороскоп удачи на 9 августа: кому повезет
Жизнь и судьба человека часто зависит от того, под каким знаком зодиака он родился
Лунный календарь на 8 августа: что категорически нельзя делать
Четверг, 8 августа, будет хорошим днем для тех, кто уже долгое время пытается добиться справедливости
Гороскоп на 8 августа: кто под угрозой катастрофы
Четверг, 8 августа - один из самых опасных дней для определенных знаков зодиака
Гороскоп удачи на 7 августа: кому повезет
Кому повезет 7 августа в любом деле?
Гороскоп на 6 августа: кто рискует потерять все сбережения
Вторник, 6 августа - день, когда нужно быть осторожнее со всеми своими сбережениями