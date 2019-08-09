В пятницу, 9 августа, под Одессой в море обнаружили тело утонувшего мальчика, которого унесло в открытое море, в среду, 7 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Тело обнаружили на расстоянии 70-80 метров от берега Черного моря.

"В районе села Григорьевка найден погибший мальчик - водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения извлекли тело из воды. На месте происшествия с родственниками и близкими погибшего работают психологи ГСЧС", - говорится в сообщении.



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