Под Одессой в море нашли труп ребенка [ Редактировать ]
В пятницу, 9 августа, под Одессой в море обнаружили тело утонувшего мальчика, которого унесло в открытое море, в среду, 7 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Тело обнаружили на расстоянии 70-80 метров от берега Черного моря.
"В районе села Григорьевка найден погибший мальчик - водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения извлекли тело из воды. На месте происшествия с родственниками и близкими погибшего работают психологи ГСЧС", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Крыму погибли лучшие кикбоксерши мира.
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