Под Одессой в больнице взорвали гранату

Под Одессой в Раздельнянской центральной районной больнице в пищеблоке учреждения мужчина взорвал гранату. Об этом пишет "Думская".

Известно, что в результате взрыва погибли два человека - сам злоумышленник и женщина.

По информации правоохранительных органов, гранаты было две - Ф-1 и РГД-5. Вторая не сработала. Ее обезвредили взрывотехники.

На данный момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия. Событие квалифицированы по статье 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве из вокзалов экстренно эвакуируют людей.