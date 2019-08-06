Под Одессой в больнице взорвали гранату, есть погибшие [ Редактировать ]
Под Одессой в Раздельнянской центральной районной больнице в пищеблоке учреждения мужчина взорвал гранату. Об этом пишет "Думская".
Известно, что в результате взрыва погибли два человека - сам злоумышленник и женщина.
По информации правоохранительных органов, гранаты было две - Ф-1 и РГД-5. Вторая не сработала. Ее обезвредили взрывотехники.
На данный момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия. Событие квалифицированы по статье 115 (умышленное убийство) УК Украины.
Ранее сообщалось, что в Киеве из вокзалов экстренно эвакуируют людей.
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