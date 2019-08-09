Обнаженная Астафьева взорвала соцсети (фото) [ Редактировать ]
Известная украинская артистка Даша Астафьева часто радует поклонников новыми фото и видео публикациями. В этот раз знаменитость показала снимки, на которых позирует полностью без одежды.
"Flower-art", - подписала фото певица.
Данная публикация мгновенно вызвала огромное количество комментариев у пользователей сети:
"Нет девушки изысканнее и красивее", "Шедевр, а не фото", "Невероятно красиво", "Длинные волосы вам очень идут. Красоты необыкновенной становитесь", " вас очень красивая грудь", "Ох! Это очень красиво!!!".
Flower-art set by @alina_art_collage Ph: @nickyashika
Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)
Раньше сообщалось о том, что Даша Астафьева удивила поклонников интимными фото. А также показала эротические фото
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