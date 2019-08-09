Известная украинская артистка Даша Астафьева часто радует поклонников новыми фото и видео публикациями. В этот раз знаменитость показала снимки, на которых позирует полностью без одежды.

"Flower-art", - подписала фото певица.

Данная публикация мгновенно вызвала огромное количество комментариев у пользователей сети:

"Нет девушки изысканнее и красивее", "Шедевр, а не фото", "Невероятно красиво", "Длинные волосы вам очень идут. Красоты необыкновенной становитесь", " вас очень красивая грудь", "Ох! Это очень красиво!!!".

Раньше сообщалось о том, что Даша Астафьева удивила поклонников интимными фото. А также показала эротические фото