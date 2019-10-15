Не домовилися. Під час засідання тристоронньої контактної групи в Мінську, що завершилося годину тому - сторони не дійшли згоди з жодного питання порядку денного.

Зокрема, безрезультатними стали переговори щодо організації обміну полоненими. Не вдалося домовитися і про координацію дій щодо розведення військ у Золотому, яке мало відбутися ще тиждень тому. Тоді відведення сил довелося перенести через недотримання семиденного режиму тиші.