Не домовилися: у Мінську завершилось засідання тристоронньої контактної групи [ Редактировать ]
Не домовилися. Під час засідання тристоронньої контактної групи в Мінську, що завершилося годину тому - сторони не дійшли згоди з жодного питання порядку денного.
Зокрема, безрезультатними стали переговори щодо організації обміну полоненими. Не вдалося домовитися і про координацію дій щодо розведення військ у Золотому, яке мало відбутися ще тиждень тому. Тоді відведення сил довелося перенести через недотримання семиденного режиму тиші.
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