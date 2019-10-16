Сан-Франциско всколыхнуло мощное землетрясение магнитудой 4,5, сообщает Los Angeles Times.

Ученые выяснили, что землетрясения не предвидят значительных разрушений. Также отмечается, что из-за того, что западное побережье США находится на разломе тектонических плит - там высокая сейсмическая активность.

Однако, сообщается, что на протяжение каждого года в Калифорнии в прилегающей Неваде проходит около 25 мощных землетрясений.

Ранее сообщалось, что в Казахстане за два часа произошли два землетрясения.