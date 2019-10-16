На Сан-Франциско обрушилось мощное стихийное бедствие [ Редактировать ]
Сан-Франциско всколыхнуло мощное землетрясение магнитудой 4,5, сообщает Los Angeles Times.
Ученые выяснили, что землетрясения не предвидят значительных разрушений. Также отмечается, что из-за того, что западное побережье США находится на разломе тектонических плит - там высокая сейсмическая активность.
Однако, сообщается, что на протяжение каждого года в Калифорнии в прилегающей Неваде проходит около 25 мощных землетрясений.
Ранее сообщалось, что в Казахстане за два часа произошли два землетрясения.
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