"Здесь шесть лет насилуют ребенка": женщина с балкона молит о помощи [ Редактировать ]
В Киеве появился ужасающий плакат / Фото: facebook
В среду, 16 октября, в Киеве на улице Щербаковского появился ужасающий плакат. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
"Приехали спасатели и полиция. Что именно происходит пока неизвестно. Надпись на балконе "Вызовите пожалуйста милицию, здесь насилуют ребенка 6 лет. Детали устанавливаются", - написали в паблике.
Ранее сообщалось о том, что на Закарпатье из окна выпал годовалый ребенок.
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