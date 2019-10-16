В среду, 16 октября, в Киеве на улице Щербаковского появился ужасающий плакат. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Приехали спасатели и полиция. Что именно происходит пока неизвестно. Надпись на балконе "Вызовите пожалуйста милицию, здесь насилуют ребенка 6 лет. Детали устанавливаются", - написали в паблике.

Ранее сообщалось о том, что на Закарпатье из окна выпал годовалый ребенок.