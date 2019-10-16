В Киеве нашли разлагающийся труп мужчины [ Редактировать ]
В среду, 16 октября, в Киеве рядом с улицей Радужной в озере прохожие обнаружили жуткую находку. Так, на поверхности воды люди заметили голову. Они вызвали на место медиков и полицию, передает "Информатор".
Известно, что тело находилось в 10 метрах от берега. На вид мужчине было около 40-50 лет. Сколько времени погибший находился в воде и при каких обстоятельствах он утонул, на данный момент неизвестно. Его личность не установили, так как документов при осмотре не нашли.
У трупа уже начала отслаиваться кожа на руках и ногах. Он был разутый. На месте работали медики, сотрудники полиции, водолазы и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.
Ранее сообщалось, что под Донецком трагически погиб мужчина, а также на Оболони нашли разлагающийся труп женщины.
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