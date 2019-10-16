Известный российский репер Тимати (Тимур Юнусов), вокруг которого все время плетутся сплетни и интриги, стал папой во второй раз. Так, Анастасия Решетова подарила звездному мужа сына. Об этом артист рассказал в своем Instagram, опубликовав парочку теплых фото с малышом.

"Юнусов Ратмир Тимурович / 16.10.19 г.Москва", - подписал публикацию Тимати.

Фото: скриншот / instagram.com/timatiofficial

Поклонники обрадовались за Тимура и тут же "забросали" его поздравлениями.

"Счастья и здоровья малышу!", "Поздравляю!!!", "Пусть растет крепким и здоровым", "Он без татушек родился? Шучу. Поздравляю!", - написали восторженные фанаты.

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