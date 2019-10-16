Тимати стал папой во второй раз (фото) [ Редактировать ]
Известный российский репер Тимати (Тимур Юнусов), вокруг которого все время плетутся сплетни и интриги, стал папой во второй раз. Так, Анастасия Решетова подарила звездному мужа сына. Об этом артист рассказал в своем Instagram, опубликовав парочку теплых фото с малышом.
"Юнусов Ратмир Тимурович / 16.10.19 г.Москва", - подписал публикацию Тимати.
Фото: скриншот / instagram.com/timatiofficial
Поклонники обрадовались за Тимура и тут же "забросали" его поздравлениями.
"Счастья и здоровья малышу!", "Поздравляю!!!", "Пусть растет крепким и здоровым", "Он без татушек родился? Шучу. Поздравляю!", - написали восторженные фанаты.
Ранее мы сообщали, что Леся Никитюк разозлила пользователей, а также экс-участница "ВИА Гры" показала соблазнительные формы.
по теме
Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр - СМИ
Так, актриса провела в Европейском медицинском центре около месяца
"Что это за блонда?": мужа Наташи Королевой заподозрили в измене
Фанаты были шокированы очередной публикацией звезды
Тина Кароль показала подросшего сына (фото)
Известная украинская певица Тина Кароль опубликовала новое фото в сети
На глазах у детей: Анджелину Джоли "подловили" на горячих поцелуях
Известная актриса шокировала публику
Джим Керри создал каррикатуру на Зеленского и Трампа
Актер описал давление президента США на Зеленского