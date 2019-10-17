В Верховную Раду Украины внесен законопроект о снижении зарплат народных депутатов до среднего уровня по стране. Об этом рассказал автор инициативы, депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в эфире одного из телеканалов. По его словам, зарплаты народных избранников должны снизиться в три раза.

"Я внес законопроект относительно уменьшения зарплаты народного депутата. Сегодня у народного депутата зарплата фактически 63 тыс. грн. 28 тыс. грн - это зарплата с вычетом налогов. Еще 35 тыс. грн он получает с учетом так называемых "депутатских". Это на расходы - бумага, канцтовары, на конверты, на дорогу - что угодно", - рассказал Гончаренко.

"Эти деньги не облагаются налогом и за них не надо отчитываться. Ты можешь не покупать ничего, положить 35 тыс. грн в карман и все. Фактически, депутат получает 63 тыс. грн. Есть еще на помощников отдельный фонд, но это люди, они работают", - отметил он.

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По словам депутата, такая зарплата депутата на фоне минимальной пенсии в Украине 1672 грн "вызывает у людей чувство социальной несправедливости".

"Я внес законопроект, чтобы зарплата народного депутата была такая же, как и средняя по стране - 10 тыс. грн плюс 10 тыс. грн "депутатских", - заявил он.

Как объяснил Гончаренко, в "депутатские" деньги входят затраты на поездки по Украине. В то же время, заграничная командировка от Верховной Рады оплачивается отдельно и к зарплате не имеет отношения.

"Нам говорят - много депутатов, надо 300 депутатов, чтобы сэкономить. Так не надо ничего ждать - давайте сейчас уменьшим в три раза зарплату народного депутата и уменьшим затраты по этой статье", - заявил политик.

При этом Гончаренко отметил, что поданный им законопроект "пока не идет на рассмотрение в сессионный зал".

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