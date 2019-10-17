Науковці паризького зоопарку показали нововідкриту істоту. Організм, схожий на краплинку слизу, що не має ані мозку, ані очей, ані шлунку. Але при цьому здатний до "розумної" поведінки.

Поки що вчені зарахували своє загадкове відкриття до класу міксоміцетів дещо середнє між тваринами та грибами. За їхніми словами, такі істоти живуть чи не на всіх континентах. Але це перший зразок, який вдалося культивувати та дослідити в неволі.

"Ця істота поводиться як тварина. Вона здатна вчитися. Якщо ми помістимо її в лабіринт, вона знайде найкоротший шлях до їжі. Якщо перед нею помістити перепону - наприклад із солі - вона вигадає, як її обійти. Якщо ж дві таких істоти помістити поруч, одна, яка вже знає шлях, здатна передати свої знання іншій", - говорить Бруно Девід, директор Паризького музею природничої історії.