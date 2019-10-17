Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", почетный президент Частного акционерного общества (ЧАО) "Концерн АВЭК и Ко" Александр Фельдман заявил, что Торговый центр (ТЦ) "Барабашово" работает уже более 20 лет и, несмотря на сегодняшние решения властей Харькова, будет работать и дальше.

Об этом он сказал, комментируя решение Харьковского городского совета, поддержавшего строительство автоомобильной дороги на территории ТЦ "Барабашово".

Напомним, за данное решение, которое может лишить торговых мест более 1,5 тыс. предпринимателей, проголосовал 51 депутат Харьковского горсовета, против - 4.

"Рынок был, есть, будет, и обязательно останется на своем месте, а я был и останусь на стороне предпринимателей, - сказал Фельдман. - Все незаконные решения будут опротестованы прокуратурой и отменены судами. Не сомневаюсь, что в результате все будет сделано в интересах предпринимателей ТЦ "Барабашово" и всех харьковчан. Мы не дадим подмять закон под интересы одного человека, исковеркать судьбы людей, лишить рабочих мест и заработка тысячи семей. Как и какие дороги строятся и ремонтируются в Харькове мы все знаем и понимаем: перекладка асфальта из года в год около "Националя" на фоне вечно ремонтирующегося Московского проспекта и заборов посредине проспекта Гагарина. Такое впечатление, что есть город в городе: существует центр и окраины, ровные центральные магистрали и избитые дворовые дороги, чиновники и простые харьковчане - и это два разных Харькова".

Фельдман также подчеркнул, что пристально следит за ситуацией и не даст дестабилизировать ситуацию в "Барабашово" и в городе в целом.

"После поражения на парламентских и с приближением местных выборов городская власть чувствует, что она уже потеряла кредит доверия харьковчан, следствием чего и является принятие истеричных решений, за которыми кроме политической мести и транжирства бюджета в собственных интересах ничего нет, - сказал Фельдман. - Я сам был депутатом городского совета и мне очень грустно видеть, что сейчас этот депутатский корпус в большинстве своем пытаются превратить в карманный театр, где через колено заставляют голосовать за нездоровые угодные одному человеку решения. Вместо того, чтобы направить недостающие средства на ремонты теплосетей, больницы и другие социальные объекты, мы опять наблюдаем попытки перераспределить бюджетные средства в корыстных целях, как это было во времена уничтожения части парка Горького при пробивке там дороги. Но сегодня не 2010 год".

Напомним, сегодня (16 октября) более 2 тыс. предпринимателей, работающих в ТЦ "Барабашово" провели акцию протеста у здания Харьковского горсовета с требованиями прекратить рейдерский захват рынка и не поддерживать инициативу мэра Харькова Геннадия Кернеса по строительству автодороги по территории "Барабашово".

Предприниматели вышли с лозунгами "Терехов + Бульдозер = Срок", "Мы защитим свой бизнес любой ценой", "Депутаты - подумайте о людях", "Прокуроры, не становитесь пособниками рейдерства" и заявили, что тысячи людей останутся без работы, а эта дорога не решит проблем города.