Во Львове студенту поставили страшный диагноз - геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Эту болезнь в последний раз диагностировали 11 лет назад. Об этом сообщает Zaxid.net.

"Это заболевание довольно опасное, характеризуется высокой лихорадкой, общей интоксикацией, поражением почек, развитием острой почечной недостаточности и тромбогеморрагическим синдромом (нарушение свертывания крови). Заболевание трудно диагностировать из-за отсутствия диагностикумов для лабораторного подтверждения. Состояние парня был довольно тяжелым, он долгое время был в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы", - рассказала Кулиш.

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Возбудителем этого заболевания, являются арбовирусы. По словам пациента, он не был ни в подвалах, ни в других помещениях, где могли быть грызуны. Студент часто употреблял в пищу приправу из семян тмина "Зира", которое выращивают в Юго-Восточной Азии.

Он покупал приправу на базаре на вес и добавлял к пище. Она не была термически обработана и врачи предполагают, что именно приправа могла быть инфицирована экскрементами грызунов.

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