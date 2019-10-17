Толпа идет по колеям: на проспекте Победы перестали ходить трамваи [ Редактировать ]
В Киеве на проспекте Победы сломался скоростной трамвай. Об этом сообщает корреспондент "Подробностей".
"Трамвай ломается уже второй день подряд. А толпы людей стоят на станциях и идут по колеям", - рассказал корреспондент.
Напомним, уже две недели подряд на выходных перекрывают движение 1 трамвая. А теперь добавились ежедневные поломки из-за которых многие не могут нормально добраться домой после работы или в центр столицы.
"Маршрутки переполнены, протиснуться в них просто невозможно", - добавил корреспондент.
Раньше сообщалось о том, что на Борщаговке не будет ходить трамвай.
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