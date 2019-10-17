СБУ розслідує можливу держзраду колишнього заступника міністра економічного розвитку [ Редактировать ]
СБУ розслідує можливу держзраду колишнього заступника міністра економічного розвитку. Про це повідомляють "Українські новини".
Чиновника, ім'я якого не розголошують, підозрюють у роботі на російські спецслужби з метою зірвати постачання боєприпасів Збройним силам України. У справі також фігурують представник американської компанії "Грей-Фокс Лоджистікс" і директор державного підприємства "Український центр "Безпека". За даними ЗМІ, йтися може про колишнього заступника міністра Юрія Бровченка, який опікувався оборонкою.
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