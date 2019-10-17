Удень - мирні марші, вночі - заворушення і криваві сутички з поліцією. У Каталонії не вщухають масові протести.

Чого вимагають демонстранти і як на протести реагує офіційний Мадрид - розкаже Тетяна Логунова.

Спалені автівки та велосипеди, розтрощені вітрини магазинів, на кожному кроці - рештки багаття. Таким сьогодні вранці постав центр Барселони перед своїми жителями. Люди, які мешкають у цьому районі і бачили протести на власні очі, - налякані.

"Я була налякала, у мене почалася панічна атака. Спочатку я написала доньці, потім зателефонувала у службу екстренної допомоги, але там ніхто не відповів. Врешті-решт, я пішла до сусідів і вони мене заспокоїли. Сказали, що все буде добре", - говорить Маріло, жителька Барселони.

"Не почуваюся у безпеці. Я розлючена й розчарована. Це все невиправдано", - говорить Катеріна жителька Барселони.

Протести спалахнули після дев’ятої вечора і не вщухали до світанку. Нічна Барселона - стала справжнім полем бою. Демонстранти підпалювали машини, будували барикади зі смітників, ламали паркани і розводили багаття. У поліцейських - жбурляли коктейлі Молотова, петарди та каміння. Правоохоронці відповідали сльозогінним газом та гумовими кулями.

Унаслідок заворушень поранень та травм зазнали півсотні осіб. Кілька десятків демонстрантів затримані.

Неспокійно у Каталонії вже кілька днів поспіль. Приводом для протестів став вердикт Верховного Суду Іспанії. У понеділок він виніс вирок каталонським політикам та громадським діячам, які брали участь в організації та проведенні референдуму про незалежність регіону. Дев’ять осіб суд відправив до в’язниці, на термін від 9 до 13 років. Ще трьох зобов’язав сплатити штрафи.

Припинити заворушення демонстрантів закликав виконувач обов’язків прем’єра країни Педро Санчез. Його уряд вирішив направити до Каталонії додаткові підрозділи поліції.

"У Каталонії живуть мільйони людей і вони мають право жити у мирі і безпеці. І так само - мають право на свої політичні ідеї. Це несумісно з поведінкою груп, які ставлять під загрозу мир у своїх містах, майно своїх сусідів, фізичну недоторканість громадян. І свою зокрема. Жоден лідер не повинен приховувати свою поразку за димом та полум’ям вогнищ", - говорить Педро Санчез, в.о. прем’єра країни.

Протестувати мирно - каталонців закликав і голова регіонального уряду Кім Торра. І заявив, що буде добиватися проведення нового референдуму про незалежність Каталонії.

"Кожне право, яке не дали втілити, доведеться реалізовувати знову. Кожну свободу, яку обмежили, доведеться знову відстоювати. Якщо нас засуджують за встановлення скриньок для голосування, то відповідь очевидна - вони з'являться знову, щоб ми могли самовизначитися", - говорить Кім Торра, голова регіонального уряду Каталонії.

Чи почули каталонці заклик свого лідера протестувати мирно - наразі не відомо. Сьогодні вулицями Барселони пройшли тисячі студентів із вимогою звільнити засуджених політиків. Демонстрація була спокійною, без сутичок. Завтра в центрі міста обіцяють провести багатотисячний загальний страйк, на який мають зібратися мітингарі з усіх регіонів автономії. Напередодні в консульстві України в Барселоні заликали українців тимчасово утриматися від поїздок у регіон.