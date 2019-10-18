На Рівненщині стався вибух на хімічному заводі [ Редактировать ]
Вибух на хімічному підприємстві на Рівненщині. Інцидент стався напередодні ввечері у селищі Клевань. Рвонуло на заводі, що виготовляє фарби та лаки.
Гуркіт чули навіть жителі сусідніх сіл. Потім спалахнув вогонь, приборкували його півтора десятка рятувальників. Минулося без жертв, проте від цеху зосталися лише бетонні стіни. Місцеві кажуть, після пожежі відчули неприємний запах у повітрі. І додають - це вже не перше займання на підприємстві, про це вже не раз скаржилися селищній владі.
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