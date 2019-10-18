На Донбасі минулої доби було 14 обстрілів українських позицій. Збройні формування РФ та її найманці атакували і в районі Золотого, де планували розведення сил.

Там ворог обстрілював позиції наших захисників із мінометів, заборонених мінськими угодами та станкових протитанкових гранатометів. Також із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї найманці вели вогонь поблизу Новозванівки, Зайцевого, Новолуганського та Доломітного.