Почему Tesla себя "убивает" [ Редактировать ]
В автомобилях Tesla может возникнуть ошибка, которая приведет к "смерти" транспортного средства.
Главный "враг" электрокаров Илона Маска - чипы памяти. В электромобилях Tesla есть специальный раздел флэш-памяти eMMC. В старых моделях он смонтирован на плате блока управления мультимедиа MCUv1 и впаян непосредственно на плату, сообщает Tom's Hardware.
Принцип работы такого "регистратора" заключается в том, чтобы постоянно записывать данные о работе автомобиля. Как только место заканчивается, информация перезаписывается поверх старой.
В результате их постоянной эксплуатации и циклической перезаписи это приводит к физическому износу. А как только флэш-память становится неработоспособной, автомобиль Tesla блокируется.
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