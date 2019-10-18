Японія приєднається до програми NASA Artemis, яка передбачає до 2024 року висадку на Місяць. Рішення ухвалили на засіданні кабінету Міністрів країни. Бюджет програми 50 мільярдів доларів. Місію поділили на три етапи.

Перші два "розвідка". У 2020 непілотований шаттл облетить супутник Землі, через два роки відбудеться політ з екіпажем. Третя і фінальна стадія місії Artemis - висадка людей на Місяці й облаштування інфраструктури.