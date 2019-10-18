Квітучі алеї на честь загиблих на війні українок. Активістки жіночого ветеранського руху започаткували добру традицію - висаджувати на честь загиблих побратимок яблуневі деревця з меморіальними знаками. Сьогодні таку створили у столиці.

Юлія Кіріллова на війні від самого початку, з 2014. Волонтерила, коли її чоловік одним з перших пішов на фронт. Взяла до рук зброю, коли він загинув у бою. Після служби в мотопіхотному батальйоні, вже тут, у Києві, стала активісткою жіночого ветеранського руху.

"Роль і участь жінки у війні вона не до кінця оцінена. І те, що кожного дня гинуть наші брати і сестри в цій війні і та кількість жінок, яка вже загинула за свободу і незалежність України це лише доводить", - говорить Юлія Кіріллова, ветеранка, активістка жіночого ветеранського руху.

Їх об'єднала неоголошена війна. Українські жінки-військовослужбовці зібралися аби довести, що воювати - не суто чоловіча справа. І їхня жертва вагомий внесок в порятунок країни.

"Мені важливо, щоб пам'ять про дівчат-військовослужбовців. які загинули на фронті зберігалася не тільки в моїй думці, в моєму серці, а щоб люди навкруги теж бачили, що воюють не тільки хлопці", - говорить Ганна Косінова, військовослужбовець окремого президентського полку.

Три дні тому від кулі ворожого снайпера загинула солдат Ярослава Ніконенко. Без мами залишилась 13-річна донька. Ховатимуть Ярославу у Миргороді поряд з могилою батька, який теж загинув на Донбасі 2015.

Вона одна з 14-ти жінок, на честь яких сьогодні висаджують яблуні.

"Загинуло так, більша кількість дівчат, але ми вирішили брати жінок-військовослужбоець, які загинули в російсько-українській війні. Також ми вирішили, що ми додамо Катерину Гандзюк, Олену Куліш, яку розстріляли росіяни в 2014 році, ми також вирішили, що додамо до цих лав і Аміну Окуєву також", - говорить Юлія Кіріллова, ветеранка, співкоординаторка жіночого ветеранського руху.

Така алея вже є у Краматорську. У квітні 2019 там висадили тоді ще 13 декоративних яблунь. Ветеранки збираються висадити дерева по всій Україні, аби вони квітли в пам'ять про полеглих на війні жінок.