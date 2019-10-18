НАБУ та ДБР отримали право на прослушку [ Редактировать ]
Цього тижня набув чинності закон, який значно збільшив оперативну незалежність НАБУ та Державного бюро розслідувань.
Якщо раніше ці органи не мали права на прослушку та деякі інші види оперативної роботи і повинні були звертатися по допомогу до СБУ або МВС, тепер ця законодавча прогалина ліквідована. Відповідний закон ухвалила вже нова Верховна Рада.
Чому це важливо? Раніше детективам НАБУ та слідчим ДБР доводилося бути вкрай обережними, звертаючись по допомогу до старих правоохоронних органів.
Приміром, щоб мимоволі не здати свої оперативні плани корупціонерам, які мають зв'язки у старій системі. Тепер НАБУ і ДБР почуватимуться вільніше. Тож, можна передбачити, що гучних корупційних справ ще побільшає.
по теме
Закон о прослушке: когда вступит в силу
В среду, 16 октября, в издании "Голос Украины" опубликован закон № 187-IX
Судова реформа може зруйнувати судову систему - голова Верховного Суду
Про це заявила голова Верховного Суду Валентина Данішевська в інтервью "Радіо Свобода". На її думку, скорочення кадрів, яке передбачене ухваленим законом, загальмує розгляд касаційних скарг
Новий Трудовий кодекс: Сергій Каплін подав петицію з вимогою не підтримувати новацій
Голова парламентського Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова анонсувала створення нового Трудового кодексу
Український закон про люстрацію порушує права людини - Європейський суд із прав людини
Український закон про люстрацію порушує права людини. Таке рішення ухвалив Європейський суд із прав людини
НАБУ затримало Олега Гладковського при спробі виїхати з країни
Колишнього чиновника Ради Національної Безпеки і Оборони підозрюють у зловживанні службовим становищем