Можна передбачити, що гучних корупційних справ ще побільшає

Цього тижня набув чинності закон, який значно збільшив оперативну незалежність НАБУ та Державного бюро розслідувань.

Якщо раніше ці органи не мали права на прослушку та деякі інші види оперативної роботи і повинні були звертатися по допомогу до СБУ або МВС, тепер ця законодавча прогалина ліквідована. Відповідний закон ухвалила вже нова Верховна Рада.

Чому це важливо? Раніше детективам НАБУ та слідчим ДБР доводилося бути вкрай обережними, звертаючись по допомогу до старих правоохоронних органів.

Приміром, щоб мимоволі не здати свої оперативні плани корупціонерам, які мають зв'язки у старій системі. Тепер НАБУ і ДБР почуватимуться вільніше. Тож, можна передбачити, що гучних корупційних справ ще побільшає.