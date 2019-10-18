Новий транш від МВФ: експерт розповів про очікування України [ Редактировать ]
Коли буде наступний транш? Та що конкретно вимагатиме МВФ від України в обмін на допомогу? На ці питання в ефірі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" відповів Тарас Козак - економічний експерт, який добре знає настрої західних кредиторів.
-Україна вже відносно давно живе без траншів від МВФ. Здається, останній був торік у грудні. А коли може бути наступний транш? Та скільки зможемо протриматись без кредиту?
"Останню кредитну угоду ми підписали в грудні 2018 року. Це була короткострокова угода стенд бай на період виборів в країні, яка триває до кінця 2019 року. Ми отримали всього-навсього один транш в рамках цієї угоди. Більше не отримаємо, адже передбачено підписання нової угоди", - сказав Тарас Козак.
Економічний експерт також додав:
Чи можемо ми далі вижити без коштів МВФ? Так, можемо. Насправді, кошти нам не потрібні, золотовалютні резерви Нацбанку перевищують, 20 млрд і складають 22 млрд. Але нам потрібні сигнали від МВФ, що світова фінансова спільнота бачить успіхи України в реформуванні економіки і підтримує новою угодою, а також додатковими дешевими коштами.
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