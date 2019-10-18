Коли буде наступний транш? Та що конкретно вимагатиме МВФ від України в обмін на допомогу? На ці питання в ефірі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" відповів Тарас Козак - економічний експерт, який добре знає настрої західних кредиторів.

-Україна вже відносно давно живе без траншів від МВФ. Здається, останній був торік у грудні. А коли може бути наступний транш? Та скільки зможемо протриматись без кредиту?

"Останню кредитну угоду ми підписали в грудні 2018 року. Це була короткострокова угода стенд бай на період виборів в країні, яка триває до кінця 2019 року. Ми отримали всього-навсього один транш в рамках цієї угоди. Більше не отримаємо, адже передбачено підписання нової угоди", - сказав Тарас Козак.

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