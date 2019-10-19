Названа причина преждевременного старения [ Редактировать ]
Ученые из Гарвардской медицинской школы выяснили, что чрезмерная активность мозга ускоряет его старение.
Высокая активность мозга сокрощает продолжительность жизни
Если ваша нервная система очень загружена, то провоцирует старение мозга и уменьшает продолжительность жизни.
Исследователи изучали ткани мозга сотен умерших людей и обнаружили, что тех, кто прожил 90-100 лет, нервная активность была меньше, а у тех людей, кто умер в 70 - высокая.
Важно, всегда сохранять спокойствие и умиротворенность, иначе у вас будут большие шансы увидеть себя в морщинах.
Ранее сообщалось, как избавиться от икоты, а также как поднять иммунитет осенью.
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