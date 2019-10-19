Утром 19 октября в селе Миролюбовка Братского района под Николаевом произошла трагедия. Собравшись ехать на рынок, 60-летний мужчина стал выезжать на автомобиле ВАЗ 21 013 из гаража задним ходом.

По предварительной информации, он не заметил, что на пути машины стоит его 81-летняя мать, и наехал на нее.

Женщина получила телесные повреждения несовместимые с жизнью и погибла на месте.

Как пишут "Факты" полиция Николаевской области, происшествие квалифицировано ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности, повлекшее смерть человека. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, жуткая авария автобуса унесла жизни 35 пассажиров.