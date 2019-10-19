Под Николаевом водитель задавил свою мать (фото) [ Редактировать ]
Утром 19 октября в селе Миролюбовка Братского района под Николаевом произошла трагедия. Собравшись ехать на рынок, 60-летний мужчина стал выезжать на автомобиле ВАЗ 21 013 из гаража задним ходом.
По предварительной информации, он не заметил, что на пути машины стоит его 81-летняя мать, и наехал на нее.
Женщина получила телесные повреждения несовместимые с жизнью и погибла на месте.
Как пишут "Факты" полиция Николаевской области, происшествие квалифицировано ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности, повлекшее смерть человека. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, жуткая авария автобуса унесла жизни 35 пассажиров.
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