Субсидії в Україні: оформити пільги стане простіше [ Редактировать ]
Кабінет міністрів України спростив правила призначення житлових субсидій.
Відтепер оформити комунальні пільги військовослужбовцям та українцям старшим за 60 років буде простіше. Також дитячі будинки сімейного типу зможуть отримати субсидію на понаднормову житлову площу. А пільги не втрачатимуться через придбання, приміром, автомобілів.
Нагадаємо, 17 жовтня Рада ухвалила закон, за яким отримувачів соцвиплат перевірятиме держава. А в уряді заявили, що українців не штрафуватимуть за неправомірне отримання комунальних пільг.
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