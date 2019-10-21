Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Японії - з нагоди інтронізації імператора Нарухіто. Урочиста церемонія відбудеться 22 жовтня. На ній будуть присутні представники ста сімдесяти чотирьох країн.

У прес-службі українського президента повідомили - Зеленський зустрінеться з японським прем'єром Сіндзо Абе, керівниками обох палат парламенту та представниками бізнесу.

Також у програмі низка інших перемов. Триватиме візит до 24 жовтня.