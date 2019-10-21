Друге життя старим деревам. Молодий митець прикрашає вулиці Рима скульптурами, які вирізьблює з пеньків. Робить це - не заради грошей, хоча вже став місцевою знаменитістю. Як знаходити прекрасне серед занепаду - розповість Анна Філь.

Ось такий дерев'яний барельєф вовчиці, символу Рима, з'являється на очах у перехожих в одному з парків міста. Охочі подивитися, як народжується шедевр збираються довкола різьбяра, деякі - впізнають руку майстра.

"Я нарешті дізнався, хто автор цих прекрасних скульптур. Не раз помічав їх у місті. І, маю сказати, цей митець заслуговує на визнання", - говорить Фабріціо Мелоні, житель Рима.

Таємничий скульптор - двадцяти дворічний Андреа Гандіні. Каже: його пристрасть - знаходити красу в занепаді.

"Я захоплювався скульптурою змалечку. Щоправда, раніше різьбив переважно в гаражі, а тепер - на вулицях. Тут я відразу бачу, чи подобається моя робота перехожим. Щойно фігура завершена - вона стає надбанням усіх містян. І мені це подобається", - говорить Андреа Гандіні, скульптор.

Матеріал для роботи хлопець знаходить просто на вулицях. Ретельно відбирає кожен пеньок, адже від основи залежить кінцевий результат.

"По суті, це не класична скульптура. Я не намагаюся зобразити чиєсь обличчя чи справжніх живих істот. Форму диктує саме дерево", - говорить Андреа Гандіні, скульптор.

Сировини для роботи вдосталь. Адже Рим одне з найзеленіших міст Європи, щоправда, більшість дерев надто старі, і їх доводиться спилювати. Над кожною статуєю різьбяр працює близько тижня. У його доробку вже понад шістдесят дерев'яних фігур.

"Скільки неприємностей трапляється довкола, а такі скульптури тішать око. Це чудова прикраса для міста. Я б такого ніколи в житті не зробив", - говорить Марко Поззі, житель Рима.

Роботи Гандіні здобули популярність у соцмережах. Їх навіть позначають у туристичних путівниках. Щоправда, невдоволена такою творчістю міська влада. Скульптору заборонили розміщати свої роботи поблизу історичних пам'яток, щоб зберегти їхній автентичний вигляд.