"Он бы сбежал": генпрокурор рассказал о задержании Гладковского [ Редактировать ]
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка выступил с заявлением в эфире одного из украинских телеканалов и пояснил ситуацию, сложившеюся вокруг задержания экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.
"Он бы сбежал, и мы бы его искали", - сказал Рябошапка.
Генпрокурор отметил, что именно по этой причине задержание произошло в аэропорту Борисполя.
Напомним, в четверг, 17 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и оборони Олега Гладковского.
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