Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка выступил с заявлением в эфире одного из украинских телеканалов и пояснил ситуацию, сложившеюся вокруг задержания экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.



"Он бы сбежал, и мы бы его искали", - сказал Рябошапка.

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Генпрокурор отметил, что именно по этой причине задержание произошло в аэропорту Борисполя.