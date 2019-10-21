Череп в мусорке / Фото: "Преступности нет"

В Николаеве возле остановки общественного транспорта в урне нашли человеческий череп. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

"О находке в урне возле остановки общественного транспорта на перекрестке ул. Садовой и пр. Центральный в полицию сообщили жители города. На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы Центрального отдела полиции и судебно-медицинский эксперт. По предварительным выводам, человеческий череп является старым", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли череп и направят на экспертизу.

Раньше сообщалось о том, что на стадионе в уборной нашли труп. А также под Донецком трагически погиб мужчина.