В Николаеве в мусорке найден человеческий череп (фото) [ Редактировать ]
В Николаеве возле остановки общественного транспорта в урне нашли человеческий череп. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.
"О находке в урне возле остановки общественного транспорта на перекрестке ул. Садовой и пр. Центральный в полицию сообщили жители города. На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы Центрального отдела полиции и судебно-медицинский эксперт. По предварительным выводам, человеческий череп является старым", - говорится в сообщении.
Правоохранители изъяли череп и направят на экспертизу.
Раньше сообщалось о том, что на стадионе в уборной нашли труп. А также под Донецком трагически погиб мужчина.
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