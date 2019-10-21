Гигантская акула атаковала женщину на глазах у дайверов [ Редактировать ]
Белая акула, фото: unsplash.com
На побережье мексиканского острова Гуадалупе гигантская акула напала на группу аквалангистов, сообщает The Daily Star.
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Отмечается, что команда дайверов погрузилась в Тихий океан в специальной клетке. Одна из аквалангисток сняла на камеру, как к ней подплывает белая акула и пытается прогрызть защитное ограждение. Через несколько секунд она сдалась и уплыла.
Ранее сообщалось, что турист трагически погиб во время фотосессии.
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