На побережье мексиканского острова Гуадалупе гигантская акула напала на группу аквалангистов, сообщает The Daily Star.

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Отмечается, что команда дайверов погрузилась в Тихий океан в специальной клетке. Одна из аквалангисток сняла на камеру, как к ней подплывает белая акула и пытается прогрызть защитное ограждение. Через несколько секунд она сдалась и уплыла.

Ранее сообщалось, что турист трагически погиб во время фотосессии.