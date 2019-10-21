Українські діти-спортсмени застрягли в аеропорту Франкфурта. Частина з них неповнолітні. Збірна команда з боксу поверталася зі змагань. Утім, у літаку відомої компанії-лоукостера, на який вони придбали квитки, не вистачило місць. Про це у Фейсбуці написала дружина одного з тренерів - Оксана Сова. Нам вдалося зв'язатися з мамою юного спортсмена. Вона розповіла подробиці.

"Они дошли уже до посадки но их в самолет не пропустили, никак не обьяснивши это. Потом через работников аэропорта поступила такая информация, что продано было больше билетов, чем посадочных мест, поэтому на них не хватило мест. Всей нашей команде и еще 15 человек других туристов, то есть там были граждане Америки и еще наши украинцы - где-то около 30 человек. Ни предложили ни ночлег, ни еду, ни взамен какие-то билеты там на другие рейсы ни компенсацию. Они до сих пор находятся в Германии, вчера вечером их забрал себе на ночевку тренер из Германии, они находятся сейчас у него дома, но когда и что - неизвестно", - говорить Ольга Райда, мати українського боксера.

У компанії-авіаперевізнику від коментарів відмовилися. Утім, пообіцяли "Подробицям" надати письмову докладну відповідь щодо інциденту. Тож ми стежитимемо за ситуацією.