Відрізані від світу. Так кажуть про себе жителі одного із сіл на Буковині. Єдина дорога, яка веде в село - аварійна. А мости, що з'єднують його різні частини - от-от впадуть. На переправах вже ставалися нещасні випадки. Чому бездіють чиновники - цікавилися наші журналісти.

Крутий схил, вибоїни та уламки кам'яних брил - це дорога до села Нові Бросківці. Щоб потрапити сюди, треба бути вправним водієм: один хибний рух - і можна опинитися в урвищі.

"Перша передача, друга. Потім глохне, машину повертає. І мене зносить в пеньок і машина повішалася", - говорить Юрій Іванчак, житель села Нові Бросківці.

Для двох тисяч місцевих жителів ця небезпечна дорога - єдиний шлях до села. Іншого немає. Міст, що з'єднує Нові Бросківці із навколишнім світом, от-от обвалиться.

"Це вже все трухляве, нікому це не годиться. Аварійний міст. І ніхто не хоче подивитися, як тут люди проживають".

Трухлявим балкам і дошкам по кілька десятиліть. Металеві поручні вже давно зруйнувалися - дерев'яний каркас не витримав. Міст ділить село навпіл: з одного боку - школа, дитячий садок і цвинтар. З іншого - лікарня, церква і будинки.

"От ми з дитиною боїмося сюди перейти. Ми краще перейдемо яром. Бо тут нам страшно перейти, реально".

Та все ж є сміливці, які на свій страх і ризик користуються цим мостом.

"От я стаю і мені лячно. Бо тут неможливо пройти. Бачите? А старенька людина зможе так переступити, як я? Взагалі не зможе, от".

А це вже інший міст - у цьому ж селі. Проте й він не набагато кращий. Місцеві розповідають: кілька років тому тут навіть стався нещасний випадок.

"Перший випадок був - тракторист не з нашого села. Заготовляв сухі сливки. Перекинувся наполовину. Вистрибував і втонув", - говорить Георгій Многодітний, житель села Нові Бросківці

Відремонтувати мости місцеві жителі просять уже не перший рік. Сільський староста пояснює: робити реконструкцію не має права.

"З того часу, як пройшло об'єднання, ми відносимося до Сторожинецької міської ради. Ні сесії, ні виконкому. Ми тепер старостат, ми не сільська рада", - говорить Іван Малованюк, в.о. старости села Нові Бросківці.

Шукати правди й порятунку селяни поїхали в район. Чиновники обіцяють зробити міст. Щоправда - наступного року.

"Це буде, буде зроблено той мостик. Без цього не обійдеться", - говорить Ігор Матейчук, секретар Сторожинецької міської ради.

Як бути з іншими мостами й дорогою - чиновники не відповіли. Селяни сподіваються, що їх почують у столиці. І, врешті, допоможуть.