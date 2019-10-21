Жителі Буковини скаржаться на аварійні дороги та мости: чому бездіють чиновники [ Редактировать ]
Відрізані від світу. Так кажуть про себе жителі одного із сіл на Буковині. Єдина дорога, яка веде в село - аварійна. А мости, що з'єднують його різні частини - от-от впадуть. На переправах вже ставалися нещасні випадки. Чому бездіють чиновники - цікавилися наші журналісти.
Крутий схил, вибоїни та уламки кам'яних брил - це дорога до села Нові Бросківці. Щоб потрапити сюди, треба бути вправним водієм: один хибний рух - і можна опинитися в урвищі.
"Перша передача, друга. Потім глохне, машину повертає. І мене зносить в пеньок і машина повішалася", - говорить Юрій Іванчак, житель села Нові Бросківці.
Для двох тисяч місцевих жителів ця небезпечна дорога - єдиний шлях до села. Іншого немає. Міст, що з'єднує Нові Бросківці із навколишнім світом, от-от обвалиться.
"Це вже все трухляве, нікому це не годиться. Аварійний міст. І ніхто не хоче подивитися, як тут люди проживають".
Трухлявим балкам і дошкам по кілька десятиліть. Металеві поручні вже давно зруйнувалися - дерев'яний каркас не витримав. Міст ділить село навпіл: з одного боку - школа, дитячий садок і цвинтар. З іншого - лікарня, церква і будинки.
"От ми з дитиною боїмося сюди перейти. Ми краще перейдемо яром. Бо тут нам страшно перейти, реально".
Та все ж є сміливці, які на свій страх і ризик користуються цим мостом.
"От я стаю і мені лячно. Бо тут неможливо пройти. Бачите? А старенька людина зможе так переступити, як я? Взагалі не зможе, от".
А це вже інший міст - у цьому ж селі. Проте й він не набагато кращий. Місцеві розповідають: кілька років тому тут навіть стався нещасний випадок.
"Перший випадок був - тракторист не з нашого села. Заготовляв сухі сливки. Перекинувся наполовину. Вистрибував і втонув", - говорить Георгій Многодітний, житель села Нові Бросківці
Відремонтувати мости місцеві жителі просять уже не перший рік. Сільський староста пояснює: робити реконструкцію не має права.
"З того часу, як пройшло об'єднання, ми відносимося до Сторожинецької міської ради. Ні сесії, ні виконкому. Ми тепер старостат, ми не сільська рада", - говорить Іван Малованюк, в.о. старости села Нові Бросківці.
Шукати правди й порятунку селяни поїхали в район. Чиновники обіцяють зробити міст. Щоправда - наступного року.
"Це буде, буде зроблено той мостик. Без цього не обійдеться", - говорить Ігор Матейчук, секретар Сторожинецької міської ради.
Як бути з іншими мостами й дорогою - чиновники не відповіли. Селяни сподіваються, що їх почують у столиці. І, врешті, допоможуть.
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